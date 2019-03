Les frais bancaires sont en baisse, une première depuis trois ans

Les frais bancaires sont en légère baisse de 1% cette année, après trois années consécutives de hausse. Une baisse de 2,20 euros par an liée notamment à la forte concurrence des banques et la diminution des frais sur certaines opérations.

France

C'est une première depuis trois ans : les Français payent moins de frais bancaires cette année, d'après l’étude annuelle de Panorabanques, un comparateur de tarifs bancaires en ligne, dévoilée ce lundi. L'étude a été réalisée sur 151 banques métropolitaines entre mars 2019 et mars 2018. Une légère baisse de 1%, mais cela faisait trois ans que les frais bancaires n'avaient pas diminués.

215,10 euros par an

Les Français vont dépenser 215,10 euros, soit 2,20 euros de moins qu'en 2017 (217,30 euros). Les frais bancaires correspondent aux frais liés à la tenue de nos comptes, aux coûts de la carte bancaire (43,40 euros), de dépassements de découvert (72,50 euros) mais aussi lorsque l'on retire de l'argent dans une autre banque que la sienne.

Est-ce une réponse à la crise des gilets jaunes ? Oui, mais l'accalmie est surtout due à la concurrence de plus en plus forte du secteur, avec l'explosion notamment des banques en ligne. C'est aussi beaucoup plus simple de changer d'établissement aujourd'hui : il suffit simplement de donner mandat à notre nouvelle banque. Elle se charge à notre place de tout transférer.

14 banques facturent encore la gestion en ligne

La facture baisse car certains services ne sont plus facturés, comme l'accès en ligne à notre compte bancaire. De puis en plus, les banques ferment leurs agences et demandent à leurs clients de réaliser eux-mêmes leurs opérations sur Internet.

Mais en 2019, 14 banques considèrent toujours qu'un client doit payer pour pouvoir consulter ses comptes en ligne. En tête du classement, la Banque de Savoie : elle réclame plus de 50 euros à ses clients.