Les fraises de Carros sont en avance et sont presque mûres

Les producteurs de fraises de Carros sont contents. Les fruits sont presque murs et le seront, c'est certain, pour le week-end de Pâques puis bien sûr pour la Fête de la fraise de Carros, les 22 et 23 avril prochain.

En revanche, les prix restent élevés car les intrants, les plants, les barquettes et autres matériels ont augmenté en moyenne de plus de 10%. "Nous devons vendre nos kilos de fraises au moins à 10 euros, sortie de production, si nous voulons être rentable, explique Jean-Pierre Clérissi, producteur de Gattières. Nous ne pouvons pas descendre en dessous car les charges et la main d'œuvre sont incompressibles. La main d'œuvre par exemple représente 90% du prix de la fraise."

Plus compétitifs en 2023

Chaque année, les azuréens produisent 200 tonnes de fraises de Carros. C'est très peu par rapport au reste de l'Europe et à l'Espagne qui avoisine les 400.000 tonnes par an. Mais cette année, les producteurs locaux ont un peu plus de chance d'être compétitifs. "L'augmentation du carburant a des conséquences sur le prix du transport. Faire venir des fraises du Maroc ou d'Espagne a un prix. Nous sommes plus près, nos fruits sont cueillis plus mûrs et nous avons donc un coup à jouer cette année", avoue Jean-Pierre Clérissi.