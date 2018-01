Esch/Alzette, OGBL

10 jours pour tenter de faire des affaires. Depuis le 27 janvier et jusqu'au 5 février, les concessions du Luxembourg réalisent des rabais sur leurs véhicules,à l'occasion de la 54ème édition de l'Autofestival. Une sorte de période des soldes pour attirer les consommateurs, transfrontaliers notamment.

Champagne et véhicules uniques

Et tout est fait pour que le client passe du bon temps. Dans le garage Muzzolini, situé à la frontière, à Esch-sur Alzette, on offre une coupe de champagne aux visiteurs avant de les laisser regarder les véhicules de la marque BMW. "C'est un moyen pour eux de profiter de la vue de jolies voitures. Et avec une bonne petite coupe, tout va bien", raconte Sarah, la souriante vendeuse.

Car la période est importante. Dans certaines concessions, le festival représente 20 à 30% de passages en plus.

Comme Lise, une française qui recherche avec son mari un nouveau modèle. Elle est bien décidée à profiter des rabais, même si, une fois de retour en France, elle devra s’acquitter d'une TVA pour importer son futur véhicule. "Mais avec les offres qui sont proposées, surtout au niveau des packs, c'est quand même plus compétitif qu'en France".

Ces "packs", ce sont les options que l'on peut ajouter, comme des sièges chauffants, les colories des accessoires, etc. C'est justement ce que négocie Yohan, un travailleur transfrontalier avec un vendeur. "C'est ce qui me permet d'avoir une gamme au-dessus que je ne pourrai pas me payer en France, pour le même prix. Ou sinon, on peut se montrer plus raisonnable, s'en tenir à son budget, et avoir un prix de véhicule plus bas".

Pour une somme avoisinant les 35 000 euros, il s'achète le tout dernier modèle de SUV de la gamme, le X2. Un modèle en exclusivité au Luxembourg à l'occasion du festival de l'automobile et qui ne sera disponible en Europe qu'au printemps.

Le top 3 des Français: les grosses berlines, les sportives ou des hybrides

Et ces exemples ne sont pas uniques. Généralement, un Français recherche trois types d'engins.

Pour, Tania, vendeuse au sein du garage, Marc Winandy, à Bettembourg, qui vend des Seat, ce sont "des modèles plus sportifs, avec des jantes plus grandes et plus d'équipements".

Un peu plus loin, dans la concession Toyota by Lentz du groupe CAR avenue, situé à Schifflange, Julien, vendeur, doit répondre à des demandes sur l'hybride:" Vous avez le CHR, le nouveau SUV marche très fort, notamment parce qu'il est disponible en hybride. Et il y a d'avantage de garanties. Ici, c'est dix ans; en France, c'est trois.".

Le vendeur avance également un argument qui peut faire mouche, lié à une particularité du Grand-duché:

Le client français qui aura un compte en banque au Luxembourg pourra en principe bénéficier d'un taux à zéro pourcent d'intérêts." Julien, vendeur.

Acheter une voiture, comment faire au Luxembourg?