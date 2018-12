Les Français ont 440 milliards d'euros sur des comptes courants, un record depuis 25 ans

440 milliards d'euros "dormiraient" sur les comptes courants des Français, d'après Le Cercle de l'épargne, un groupe de réflexion sur l'épargne, la prévoyance et la retraite. Un chiffre du mois d'octobre 2018. C'est un montant record depuis 25 ans. Les ménages ont en moyenne 14.000 euros sur leur simple compte de dépôts, mais attention, ce montant prend en compte les foyers les plus aisés.

Cet argent disponible, déposé sur des comptes à vue, comptes courants, a doublé depuis la crise de 2008 au dépends de l'épargne classique comme le livret A. En cause : des taux d’intérêts très bas et peu avantageux : 0,75%, inférieur à l'inflation. Un taux qui restera très faible l'an prochain. Les Français sont prévoyants. Par peur des coups durs, chômage, maladie et autre imprévus, beaucoup préfèrent garder leur argent sur ces comptes, accessibles facilement et sans délais.

Enfin, c'est par méfiance que l'on garde son argent sur des comptes courants. Méfiance vis-à-vis des banques, des assurances... qui proposent souvent des produits financiers incompris par leurs clients ou nécessitant une prise de risque considérée comme trop élevée. Conséquence encore visible de la crise des subprimes, il y a 10 ans. "On préfère jouer la sécurité et ne pas aller vers des produits qu'on ne connaît pas", relève Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Une tendance aussi observée en Allemagne ou en Espagne.