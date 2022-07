Les arnaques au Compte personnel de formation en très forte augmentation, confirme le ministère des Finances

Vous ne cessez d'être appelés par des commerciaux douteux vous alertant sur l'expiration prochaine de votre Compte personnel de formation ? Les mails qui vous proposent une formation en anglais, en espagnol ou en marketing s'accumulent dans vos spams ? Vous n'êtes pas seuls, et les chiffres officiels le confirment. La cellule de de renseignements financiers de Bercy, Tracfin, a vu ce type les fraudes au CPF très fortement augmenter dans ses activités l'an dernier, révèle son rapport annuel publié mercredi.

La fraude aux dispositifs de formation a représenté "clairement une part très importante" de l'activité de la cellule Tracfin en 2021, affirme auprès de l'AFP son directeur, Guillaume Valette-Valla. Il ajoute que le phénomène s'est confirmé sur les six premiers mois de cette année 2022.

Des coquilles vides qui cherchent à siphonner l'argent public

Le Compte personnel de formation (CPF), qui existe depuis le 1er janvier 2019, permet d'acquérir des droits à la formation en euros et non plus en heures, et est utilisable très facilement via une plateforme en ligne. C'est la Caisse des dépôts qui rémunère directement les sociétés de formation. Mais profitant de la facilité d'utilisation du service, de très nombreuses fausses sociétés de formation émergent, et sont souvent des coquilles vides qui cherchent à siphonner de l'argent public.

Des soupçons de fraude de 43,2 millions d'euros en 2021, cinq fois plus qu'en 2022

Et ces coquilles vides ont pullulé l'an dernier : les déclarations de soupçons transmises à Tracfin par la Caisse des dépôts ou des banques qui soupçonnent un abus ont grimpé à 116, contre seulement 10 en 2020. Cela représente des soupçons de fraude de 43,2 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros une année auparavant. C'est donc cinq fois plus en un an seulement.

Les aides d'urgence au Covid-19 également prétexte d'arnaques

La fraude au CPF est loin d'être le seul dispositif d'aide publique victime de la fraude. Tracfin note aussi une persistance des arnaques aux aides d'urgence liés à la crise du Covid-19. La fraude à l'indemnisation du chômage partiel, au fonds de solidarité ou encore aux prêts garantis par l'État ont représenté plus de 16 millions d'euros de soupçons de fraude.