Les frères Pourcel décrochent leur première étoile au Michelin pour le nouveau Jardin des Sens à Montpellier

Les frères Pourcel retrouvent leur étoile à Montpellier. Six ans après avoir fermé le Jardin des Sens, quartier des Beaux Arts à Montpellier, les deux chefs viennent de décrocher leur première étoile pour leur nouveau Jardin des Sens ouvert cet été dans l'ancienne mairie, l'Hotel Richer de Belleval place de la Canourgue.

Une belle récompense pour les deux frères qui avaient décroché jusqu'à trois étoiles dans leur premier restaurant. "Nous sommes très contents, on a fermé en 2016 avec une étoile, on rouvre avec une étoile, donc finalement, c'est le juste retour des choses. Ça ouvre la voie à un autre avenir. Je crois que c'est beaucoup de travail, un engagement depuis le début de ce projet. avec des gens qui qui nous suivent depuis très longtemps, des gens qui ont investi avec nous. C'est quand même une reconnaissance du travail accompli." explique Laurent Pourcel

La marque de fabrique du restaurant c'est bien sûr une cuisine haut de gamme avec des produits de saisons, des produits locaux. "En ce moment c'est l'asperge de Mauguio qu'on cuisine avec des écrevisses. Là c'est le printemps qui arrive, c'est une super saison pour les cuisiniers avec tous les jeunes légumes".

Un restaurant dans un lieu totalement atypique

Le restaurant a ouvert en juillet dernier dans une magnifique bâtisse classée monument historique "On a un lieu qui est complètement atypique puisque c'est l'ancienne mairie de Montpellier qui a été transformée en hôtels et restaurants, donc avec beaucoup d'œuvres d'art, avec effectivement tout un esprit bistrot, avec la terrasse sur la place de la Canourgue qui va ouvrir dans quelques semaines. Je pense que c'est un lieu complètement atypique et original pour le centre ville."

Un autre restaurant décroche sa première étoile, l'Alternative à Béziers tenu par un habitué du guide Michelin, Gilles Goujon déjà triplement étoilé pour son restaurant l'Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse dans l'Aude.

On peut dire que Montpellier est une vraie destination gastronomique

Au total l'Hérault compte maintenant 6 restaurants avec une étoile "Il y avait déjà le Pastis, le Reflet d'Aubionne, Lecère et la réserve Rimbaud. Maintenant il y a nous. Ca fait 5 établissements étoilés sur Montpellier. Donc on peut dire que Montpellier est une vraie destination gastronomique."

Autant dire qu'avec cette étoile, il va falloir s'y prendre encore un peu plus tôt pour réserver au Jardin des Sens. "Il vaut mieux crouler sous les sous les réservations que sous les dettes. Donc les réservations sont là. Les gens s'y prennent à l'avance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit arriver quand même des gastronomes qui viennent un peu partout, et parfois de loin. On a aussi toute une belle clientèle montpelliéraine qui était des fidèles du jardin et qui reviennent. "

