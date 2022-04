Les frites sont-elles en train de devenir un produit de luxe ? Elles coûtent de plus en plus cher à cuisiner, à cause de l'explosion des prix des pommes de terre et surtout de l'huile. Une situation en partie liée à la guerre en Ukraine, qui inquiète les restaurateurs de Limoges.

Les frites de plus en plus chères pour les restaurateurs, à Limoges "on n'a jamais vu ça !"

Entre hausse des prix de l'huile et des pommes de terre, les frites coûtent de plus en plus cher aux restaurateurs limougeauds qui ne veulent pas répercuter l'augmentation sur les clients.

La facture est de plus en plus salée pour les restaurateurs qui servent beaucoup de frites et qui subissent de plein fouet la hausse des prix des matières premières. Non seulement les pommes de terres sont plus chères, mais les prix de l'huile ont aussi explosé ces derniers temps, au point de peser lourd sur les marges, comme en témoignent des restaurateurs du centre-ville de Limoges. Selon eux, le litre d'huile leur coûte aujourd'hui trois à quatre fois plus cher que d'habitude. Une situation inédite face à laquelle ils hésitent à augmenter les prix.

C'est pharaonique, on n'a jamais vu ça !

Dans les cuisines de la brasserie Le Cap'tain, face aux halles de Limoges, Franck Béchet fait les comptes : "Remplir une friteuse coûte 90 € aujourd'hui ! C'est pharaonique, on n'a jamais vu ça !" Et même au prix fort, il devient parfois difficile de s'approvisionner selon plusieurs restaurateurs, car il y a des craintes de pénurie. Il faut dire que l'Ukraine est le premier producteur mondial d'huile de tournesol et que la guerre va forcément impacter cette production.

En attendant, les cuisiniers et les patrons des établissements font le dos rond. Certains utilisent davantage l'huile d'olive, moins touchée par les augmentations. D'autres n'ont rien changé. Pas même les prix sur la carte, car pour Damien Diard, chef du restaurant Le Bebop, il est impossible de répercuter cette hausse sur les clients. Ça les ferait fuir. "Tous ceux qui sont en périphérie de Limoges, vu le prix de l'essence ils ont déjà du mal à venir dans le centre ville. Si en plus on augmente, le choix sera vite fait pour eux : ils vont rester à la maison."

Des frites plus chères ?

Certains établissements de restauration rapide ont tout de même modifié leurs prix pour absorber une partie du surcoût. Plus 50 centimes par exemple pour les hamburgers-frites chez Les Frères Tuck. Marine Desbordes, la responsable du restaurant a pourtant un plan B pour la cuisson des frites. "Depuis l'ouverture il y a cinq ans, nous travaillons avec de la graisse de boeuf, donc pour l'heure on ne subit pas de hausse. Mais je présume que dans les temps à venir, comme ça va être le plan B de tout le monde, ça devrait augmenter."

Parallèlement, les prix des pommes de terre, du bœuf et ceux du blé - et donc du pain pour ses hamburgers - ont déjà grimpé récemment. Sans oublier ceux de l'électricité et autres charges. "Ça commence à faire beaucoup, il faut aussi que la marge suive" se justifie Marine Desbordes, en espérant que les clients seront compréhensifs. D'autres restaurateurs préfèrent continuer de rogner leurs marges, en se demandant tout de même jusqu'à quand ce sera tenable.