Les frontaliers salariés au Luxembourg auront droit à 34 jours de télétravail non imposables en France

La conférence intergouvernementale entre la France et le Luxembourg a acté ce principe : hors contexte sanitaire, les salariés français du Luxembourg auront désormais droit à une tolérance fiscale de 34 jours de télétravail, contre 29 actuellement.

Les travailleurs français du Luxembourg vont pouvoir davantage télétravailler. L'annonce est tombée ce mercredi, à l'issue de la conférence intergouvernementales qui s'est tenue à Esch-Belval : la tolérance fiscale pour le nombre de jours de télétravail va passer de 29 à 34 par an. Cinq jours de plus, au-delà desquels les jours de télétravail des frontaliers sont imposables en France.

Cette nouvelle règle s'appliquera après la crise sanitaire, car l'autorisation de télétravail exceptionnelle court pour l'instant jusqu'au 31 décembre. Mais elle sera certainement jugée insuffisante par les frontaliers, et les élus qui les défendent et qui demandent 47 jours de télétravail toléré par an, ce qui fait environ un jour par semaine, si l'on retire les congés.