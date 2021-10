À partir du 1er janvier 2022, une trentaine de fruits et légumes frais devra être vendue sans emballage plastique. Les supermarchés vont donc devoir trouver de nouvelles solutions ou s'inspirer du Potager fleuri à Louverné au nord de Laval où les fruits et légumes sont déjà vendus sans plastique.

Les fruits et légumes ne sont déjà plus emballés au Potager fleuri près de Laval

À côté des serres et des terres où sont cultivés carottes, poivrons, tomates ou choux, de nombreuses cagettes sont disposées sous un porche. La récolte du Potager fleuri de Louverné près de Laval est prête à être consommée par les clients qui viennent tous avec leurs contenants comme Ginette. "Je viens avec ma petite cagette bleue et mes sachets. C'est une habitude, j'en ai toujours dans mon coffre."

Depuis cinq ans, le Potager fleuri ne donne plus de sacs plastiques et n'emballe pas ses fruits et légumes. Une très bonne chose pour Joëlle. "C'est mieux pour la planète et puis je trouve qu'on voit mieux les produits que dans des barquettes. Quelques fois, on ne voit pas en-dessous des barquettes, les produits peuvent être un petit peu abimés."

Seuls les portions de potiron et les demi-choux sont emballés avec du plastique © Radio France - Marcellin Robine

On trouve tout de même un peu de plastique sur les étals, pour emballer des morceaux de potirons et des demi-choux. Du cellophane pour protéger les légumes explique un des deux maraîchers associés Hervé Pouteau. "Mais bon, il va falloir qu'on réfléchisse pour faire différemment ou alors les présenter tel que, on verra, on s'organisera."

Le décret du gouvernement précise que certains fruits et légumes pourront toujours être emballés s'ils présentent un risque de détérioration à la vente en vrac.