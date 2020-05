Les Galeries Lafayette à Paris rouvrent ce samedi

Les Galeries Lafayette vont rouvrir ce samedi matin à la suite du feu vert de la préfecture de police, a annoncé vendredi le grand magasin parisien, fermé depuis près de trois mois à cause de l'épidémie de coronavirus. Après le centre commercial Beaugrenelle et le Printemps Haussmann, c'est le troisième grand centre de shopping parisien qui rouvre ses portes.

Cette décision fait suite à un arrêté, vendredi, de la préfecture de police de Paris, abrogeant celui du 13 mai qui avait ordonné la fermeture au public des Galeries Lafayette Haussmann, "en vue de prévenir la propagation" du virus.

Le préfet de police explique avoir pris sa décision au vu de "l'évolution favorable de la situation sanitaire à Paris et dans l'agglomération parisienne", l'épidémie, qui a provoqué la mort de 28.662 personnes en France, reculant jour après jour selon les dernières statistiques. Un même arrêté, daté de vendredi également, autorise la réouverture du centre commercial Italie 2, dans le XIIIe arrondissement.

Fréquentation limitée et masques obligatoires

Le grand magasin, comme de nombreux autres grands centres commerciaux à Paris, avait été fermé en application d'une décision gouvernementale empêchant la réouverture des sites de plus de 40.000 m2 en région parisienne, en raison de risques sanitaires persistants, et ce malgré le déconfinement entamé le 11 mai en France. Dans un communiqué, les Galeries Lafayette précisent que leur magasin-amiral du boulevard Haussmann rouvrira par conséquent dès samedi à 11h00, "dans le plus strict respect des mesures sanitaires et de distanciation physique".

"Le nombre de clients sera limité et le flux des visiteurs organisé avec des entrées et sorties distinctes, permettant d'assurer un ratio d'une personne pour 10 m2", précise le grand magasin. D'autres mesures ont également été prises : le port du masque obligatoire pour clients et collaborateurs, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, un marquage au sol pour le respect des distances et l'installation de vitres en plexiglas aux caisses.