L'enseigne de Dax, comme 21 autres en province, était à vendre depuis la fin d'année dernière. Un homme d'affaire bordelais a annoncé, ce mardi, le rachat de tout le lot. Et les salariés avec.

Dax, France

Après trois mois de négociations et d’inquiétude, les 35 salariés des Galeries Lafayette de Dax doivent avoir poussé un bon ouf de soulagement ce mardi ! La direction du groupe l’a annoncé en comité central d’entreprise cet après-midi, les 22 magasins de province qui étaient à vendre depuis la mi-novembre vont être rachetés par la Financière Immobilière Bordelaise, holding de l'homme d'affaires Michel Ohayon.

Aucun impact sur l’emploi pendant deux ans

L'opération, qui devrait être finalisée "au second semestre 2018", "n'aura pas d'impact sur l'emploi des 900 collaborateurs concernés" pendant deux assurent dans un communiqué les Galeries Lafayette qui exploiteront alors 28 magasins en propre et 27 en franchise en France et confirme une des membres du CCE CFDT du magasin de Dax, présente à la réunion de Paris ce mardi, qui se félicite de cette bonne nouvelle pour le centre-ville de la cité thermale.

Mieux encore, le projet de rachat de ce Michel Ohayon, 130e plus grosse fortune de France en 2017, garantit le maintien de la majorité des conditions et avantages sociaux actuels des salariés. L’accord avait été signé, dès décembre, par trois des quatre syndicats représentatifs. Les autres établissements concernés sont ceux d'Agen, Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Rouen, Saintes, Tarbes et Toulon.