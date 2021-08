Les Galeries Lafayette de Grenoble en passe d'être franchisées : qu'est-ce que cela change ?

Les Galeries Lafayette veulent faire passer en franchise 11 de leurs magasins français, dont celui de Grenoble, d'ici début 2022. Il doit être repris par la Société des Grands Magasins (SGM), qui possède déjà qui détient et exploite une dizaine de centres commerciaux de centres-villes en France.

Est-ce "le changement dans la continuité" ? La direction des Galeries Lafayette a indiqué ce mercredi 25 août, dans un communiqué, qu'elle souhaitait faire passer en franchise 11 de leurs magasins français, dont celui de Grenoble, en cédant les murs de la majeure partie d'entre eux. Le groupe Lafayette est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus et la perte des touristes étrangers. Il avait déjà cédé plusieurs magasins en franchise en février 2018.

"Pas d'impact sur l'emploi"

Malgré ce contexte morose, le groupe assure que le projet "n'aurait pas d'impact sur l'emploi". L'opération, "qui vient d'être présentée aux instances représentatives du personnel", doit être finalisée "début 2022", précise le groupe qui n'a pas souhaité détailler son périmètre financier.

"On ne s'attendait pas à ça, le Covid a bon dos", estime la secrétaire générale du syndicat CGT du magasin d'Haussmann à Paris Fouzia As Salmi, qui dit craindre "une casse sociale". En février 2018, 22 magasins avaient déjà été cédés à la Financière immobilière bordelaise (FIB), "un accord avait été négocié sur les acquis des salariés qui ont été maintenus 15 mois après la reprise. Mais au bout des 15 mois, ils ont tout perdu", notamment "le 13e mois et la prime de vacances".

"Retrouver une dynamique locale"

Au total, sept magasin, dont celui de Grenoble, doivent être affiliés à la Société des Grands Magasins (SGM). Son président Frédéric Merlin se réjouit "d'une opportunité patrimoniale rare", qui "ancrera (son) groupe comme un acteur engagé du commerce de centre-ville en France". "Ces sept magasins, tous de grande qualité architecturale, sont situés en cœur de villes", explique-t-il. Cette foncière, qui détient et exploite une dizaine de centres commerciaux de centres-villes en France, reprendrait également les magasins situés à Angers, Dijon, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims.

"Nous continuerons à faire rayonner la marque et le savoir-faire mode des Galeries Lafayette au cœur des villes françaises de taille moyenne, tout en permettant aux magasins concernés de retrouver une dynamique locale grâce au concours de partenaires très engagés", a estimé le directeur général des Galeries Lafayette et du BHV, Nicolas Houzé, cité dans le texte.

Au total, les onze magasins qui s'apprêtent à passer en franchise pèsent, selon une source proche du dossier, environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.