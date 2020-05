Les Galeries Lafayette et Printemps réclament à Emmanuel Macron leur réouverture "dans les plus brefs délais"

La fédération Union du grand commerce de centre-ville demande à Emmanuel Macron la réouverture "dans les plus brefs délais" des grands magasins parisiens tels que Galeries Lafayette et Printemps. La préfecture de police de Paris avait décidé jusque-là de leur fermeture jusqu'au 10 juillet.

Les Parisiens pourront-ils bientôt magasiner dans les Galeries Lafayette et Printemps du boulevard Haussmann, dans le 9e arrondissement de la capitale ? La Préfecture de police de Paris a décidé de les laisser fermés jusqu'au 10 juillet inclus, appliquant alors la décision du gouvernement d'empêcher la réouverture des centres commerciaux de plus de 40.000 mètres carrés en Île-de-France, pour éviter la propagation du coronavirus. Elle juge que leur ouverture "ne pourrait, dans la situation actuelle, que favoriser la propagation du virus et mettre en danger la vie de la population". Une décision incompréhensible pour l'Union du grand commerce de centre-ville qui partage ses "vives inquiétudes quant aux conséquences économiques et sociales". L'UCV, qui rassemble les grandes enseignes du commerce urbain, telles que le BHV, le Bon Marché, les Galeries Lafayette, le Printemps ou encore Monoprix, en appelle désormais à Emmanuel Macron.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la fédération "demande solennellement à Emmanuel Macron de mandater le gouvernement pour réexaminer au plus vite cette décision de fermeture". Elle souhaite ainsi que le chef de l'Etat envisage "la réouverture dans les plus brefs délais" de ces grands magasins parisiens, "si la situation sanitaire le permet".