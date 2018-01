Le Syndicat du commerce indépendant et démocratique assigne la direction en justice. L'audience est prévue ce mardi. Le SCID reproche aux Galeries de ne pas respecter l'accord sur le travail dominical signé en mai 2016. Ce sont les horaires des salariés qui posent problème.

Boulevard Haussmann, Paris, France

A l'entrée des Galeries Lafayette Haussmann une plaque indique très clairement les horaires du magasin . Il est ouvert le dimanche de 11 heures à 19 heures. Mais dans les faits, plusieurs syndicats ont constaté que les salariés, eux, sont obligés de terminer plus tard ce qui est contraire, assure le Syndicat du commerce indépendant et démocratique, à l'accord signé en 2016. Le SCID a donc saisi le tribunal de grande instance de Paris.

"Des salariés à qui on demande de ne pas pointer"

"On a constaté que les clients peuvent entrer dans le magasin jusqu'à 19 heures" raconte Françoise Ruotte, responsable du SCID. "Certains passent donc en caisse après cette heure . Sans parler des touristes étrangers qui après leur achat se rendent au service de la détaxe pour récupérer la TVA sur leurs achats". Résultat, il n'est pas rare que des salariés dont la fiche de volontariat prévoit qu'ils terminent à 19 heures achèvent leur service une demi-heure plus tard. "En plus ils ne sont pas toujours payés pour", assure Françoise Ruotte, "certains nous ont même raconté que les managers leur demandent de ne pas pointer. Le système est trop opaque".

Le Syndicat du commerce indépendant et démocratique demande donc une nouvelle organisation, avec une fermeture de l'accès clients à 18 heures 45 au plus tard. La CFDT, signataire de l'accord de 2016, fait aussi le constat d'horaires qui ne sont pas toujours respectés mais conteste cette action en justice : "nous travaillons avec la direction à la mise en place de primes ou de compensations" précise une responsable.

La direction des Galeries Lafayette n'a "aucun commentaire" à faire sur cette affaire.