Les Galeries Lafayette ouvrent leur nouveau magasin sur les Champs-Elysées

Après cinq ans de travaux, la nouvelle vitrine des Galeries Lafayette ouvre ses portes au public ce jeudi sur la plus belle avenue du monde. Un magasin tout en design pour attirer les touristes et les Parisiens, assure le groupe.

Paris, France

Le magasin qui ouvre ses portes ce jeudi midi au 60 avenue des Champs-Elysées après cinq ans de travaux, "associe deux marques iconiques, Galeries Lafayette et Champs-Elysées" défend Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette. En lieu et place du Virgin Mégastore fermé en juillet 2013, se dresse un nouveau magasin, entièrement réaménagé par l'architecte danois Bjarke Inkels.

De la mode, de l'art et des évènements

Après avoir passé l'entrée, un tunnel lumineux d'une dizaine de mètres de long, vous vous retrouvez au centre d'un immense hall de marbre. C'est un espace d'accueil "lobby chaleureux où une équipe de grooms et de concierges reçoivent les visiteurs dans un espace dédié aux prises de parole du magasin et aux projets spéciaux de marques invités" détaille le dossier de presse. Au sous-sol vous trouverez des comptoirs de restauration pour grignoter entre deux courses. Les deux étages sont consacrés à la mode, où 300 vendeurs rebaptisés "Personal Stylists" et formés par les Galeries Lafayette conseillent les clients en fonction de leurs envies.

Ces nouvelles Galeries Lafayette sur les Champs-Elysées seront ouvertes du lundi au samedi de 10h30 à minuit et le dimanche de 10h30 à 21 heures.