Les garagistes dijonnais obligés de proposer des pièces d'occasion

C'est le cas depuis le 1e janvier : les mécaniciens ont l'obligation de proposer un devis avec des pièces détachées d'occasion à leur client. Reportage dans un garage de Dijon.

Faire des économies. C'est le but d'un décret de la loi sur la transition énergétique : obliger les garagistes à proposer à leurs clients des pièces d'occasion pour réparer ou rafraîchir leur véhicule. Sauf que certains mécaniciens en proposent déjà depuis quelques temps.

Un cadeau aux assurances

"On le fait déjà depuis un moment (...) les seules gagnantes dans l'histoire, ce sont les assurances. Ça va leur permettre de baisser leurs frais au niveau du remboursement", explique Serge, le responsable d'un garage à Dijon.

Cette mesure a aussi le but de permettre aux clients de faire d'importantes économies, mais aussi de favoriser l'économie circulaire. "Ça peut être pas mal surtout qu'en ce moment, on fait tous attention aux dépenses du véhicule. Alors c'est sûr qu'entre changer une portière qui coûte 600€ et une portière qu'on va peut-être trouver à la casse à 150€, dans le budget ça peut être intéressant", assure Serge.

Le mécanicien souhaite quand même garder la même marge sur les pièces détachées que sur les neuves, "ce sera juste une question de volume". Plus de pièces à vendre donc et à installer au garage.