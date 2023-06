"Les gens donnent malgré tout", au Boucau, collecte réussie pour le Secours Populaire malgré l'inflation

"Bonjour, le Secours Populaire organise une collecte aujourd'hui." Devant l'Intermarché du Boucau, Françoise et Maurice, bénévoles, accueillent les clients avec des sacs en plastique et une liste pré-imprimée. "Comme ça, les gens ont une idée des produits qu'il nous manque" sourit Maurice, qui explique que la collecte du jour est dédiée aux produits de première nécessité (dentifrice, savon, couches, protections périodiques…). Bénévole depuis l'ouverture de l'antenne boucalaise il y a un an, il est venu, avec les autres bénévoles, refaire les stocks pour les distribuer aux plus démunis.

"On sent l'inflation"

Le contexte économique, avec des augmentations en série, n'est pourtant pas favorable à la collecte. "Nos sollicitations sont souvent accompagnées de commentaires de la part de donateurs, que la vie est plus difficile, que c'est plus compliqué de donner" confirme Maurice. "Je trouve que les gens refusent énormément acquiesce Audrey, en vacances, et qui vient de donner un paquet de couches. Après, je ne jette la pierre à personne, je trouve que la vie est chère, ce n'est pas évident de donner" renchérit la mère de famille.

Selon les bénévoles, la collecte devrait permettre de tenir plusieurs mois. © Radio France - Rémy Doutre

Malgré tout, "la générosité des gens est au rendez-vous" assurent les bénévoles. "Tant que je peux donner, je le fais, je me dis qu'il y a des gens qui ont encore plus de mal que moi" raconte Pascale, habitante du Boucau. Une générosité qui permet de renouveler les stocks, qui seront redistribués avec parcimonie pendant plusieurs mois.