"Les gens donnent moins qu'avant" : l'inflation plombe la collecte de la Banque alimentaire en Drôme Ardèche

Débutée vendredi 25 novembre dans tout le pays, la collecte nationale de la Banque alimentaire se clôture ce dimanche 27 novembre. Dans la Drôme et l’Ardèche, l'association constate déjà une baisse importante du nombre de dons, imputable directement selon elle, à l'inflation qui atteint sur un an presque 12%.

"On espère faire comme l'an dernier mais ça va être dur"

Les 2000 bénévoles de la Banque alimentaire en Drôme Ardèche sont à la tâche dans les 200 points de collecte des deux départements mais dans les charriots cette année on trouve moins de denrées alimentaires. "Sur la seule journée de vendredi on est déjà à 20% de produits en moins par rapport à l'an dernier", c'est ce que constat Jean-Pierre Sérafini, président de la Banque alimentaire en Drôme-Ardèche. Il espère quand même atteindre les quantités de l'année 2021, avec 160 tonnes d'aliments collectées, mais rien n'est moins sûr. Une situation compréhensible selon lui parce que "les gens ont tous des problèmes financiers. Quand on a payé les factures d'eau, d'électricité, son carburant, et son loyer, il ne reste pas lourd sur le compte en banque".

A Saint-Péray en Ardèche, le centre de tri de la Banque alimentaire. © Radio France - Erwan Chassin

Un nombre de bénéficiaires relativement stable

Même s'il est passé en 10 ans de 6000 à 17 000, le nombre de bénéficiaires en Drôme-Ardèche lui n'a pas bondi cette année selon la Banque alimentaire. Il n'a augmenté que de 5% en un an. Mais les quantités de nourriture distribuées, elles, explosent. +16% par rapport à l'année 2021. "On distribuait 11 000 tonnes, là on en prévoit 15 000__" surligne Jean-Pierre Sérafini : "il n'y a pas forcément plus de bénéficiaires mais ils sont de plus en plus demandeur. Au lieu de venir une seule fois par semaine, ils viennent deux voire trois fois."

C'est dans la Drôme que plus de la moitié de la distribution se fait. Même si en Ardèche, il y a aussi de gros besoins mais "les habitants sont moins demandeurs", explique le président. Parmi les 17 000 bénéficiaires en Drôme et en Ardèche, la Banque alimentaire estime qu'un large pourcentage de réfugiés ukrainiens ont recours à l'aide alimentaire.