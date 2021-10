Insatisfaits des annonces gouvernementales, et notamment l'"indemnité inflation" de 100 euros versée aux Français les moins aisés, les gilets jaunes tentent de remobiliser sur les ronds-points pour le deuxième samedi consécutif. Mais le mouvement ne prend pas.

"Les gens ne se mobilisent plus contre l'injustice" : les gilets jaunes peinent à remobiliser

"L'indemnité inflation, ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes", estime un gilet jaune, installé ce samedi sur le rond-point d'Ahuy, dans l'agglomération de Dijon. Pour le deuxième samedi consécutif, et deux jours après les annonces de Jean Castex sur le pouvoir d'achat, les gilets jaunes sont de nouveau de sortie sur les routes de France. Mais alors que les prix sont aussi élevés qu'au début du mouvement en 2018, le mouvement ne prend pas.

"Les 100 euros de l'indemnité inflation, c'est une blague, ce n'est pas assez, c'est pour calmer les gens", dénonce un gilet jaune loirétain après les annonces de Jean Castex sur le pouvoir d'achat ce jeudi. Trois ans après le début du mouvement des gilets jaunes, il dénonce toujours l'augmentation du coût de la vie, et notamment des carburants. Au rond-point Gérondeau, à Saran, c'est même le troisième samedi de mobilisation, pourtant ils ne sont qu'une quinzaine, comme l'a constaté France Bleu Orléans sur place.

Nicolas enfile le gilet jaune pour la première fois à Ahuy, dans l'agglomération de Dijon, il n'était pas sur les ronds-points il y a trois ans, mais il constate, au micro de France Bleu Bourgogne que depuis quelques semaines son pouvoir d'achat baisse : " je vais moins au supermarché avec la voiture, en sachant que je vais aussi à la Banque Alimentaire parce que c'est très compliqué en ce moment". Gagnant moins de 2.000 euros par mois, il bénéficiera de l'aide de 100 euros annoncée par Jean Castex jeudi soir, mais pour lui c'est insuffisant.

Mais ça repart, les gens nous soutiennent

Pourtant, dans le Périgord, les gilets jaunes, rejoints sur certains ronds-points par des anti-pass constatent bien que la mobilisation est moindre qu'au début du mouvement il y a quasiment trois ans. Ils ne sont qu'une vingtaine sur le rond-point de la Feuilleraie, à Trélissac. "Ca me désole de voir aussi peu de monde, confie Chantale, une éducatrice de 61 ans, gilet jaune depuis trois ans. Les gens ne se mobilisent plus contre l'injustice". Pourtant, de nouveaux membres grossissent les rangs des gilets jaunes, les anti-pass sont venus les rejoindre, et Florence a de l'espoir "ça repart, les gens nous soutiennent".

