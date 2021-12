"Les gens ont envie de se voir, de vivre un peu, de consommer" : "pari réussi" pour le marché de Noël de Metz

Après une saison 2020 quasi inexistante - le marché de Noël était fermé - la magie des fêtes est revenue en 2021, pour les commerçants de Metz. "On est tout à fait satisfaits, le pari est réussi", se réjouit Gilles Bohr, président de la Fédération des commerçants de la ville, invité de France Bleu Lorraine ce matin.

"On était partis sur une estimation de 75% de la fréquentation normale, on l'a largement atteinte. C'est sûr qu'avec les contrôles, les barrières sécuritaires et sanitaires, c'est un peu plus délicat, mais les gens répondent présent. Ils ont envie de se voir, de vivre un peu, de bouger... et de consommer", sourit Gilles Bohr.

Des Luxembourgeois, des Allemands, et beaucoup de Parisiens

Les gens viennent d'un peu partout, grâce, aussi, à une publicité en dehors des frontières du Grand est : "On a décroché la troisième place du concours du plus beau marché de Noël d'Europe", rappelle Gilles Bohr, qui voit des clients affluer du Luxembourg ou d'Allemagne - où l'immense majorité des marchés de Noël sont fermés - et "il y a aussi énormément de Parisiens, on est très étonnés" : peut être un effet des campagnes publicitaires pour Metz et la Moselle menées dans le métro de la capitale.

Un rodage en amont

Le préfet a pris des mesures sanitaires "assez draconiennes" dès le départ, avec masque et pass sanitaire obligatoire sur les différentes places des marchés de Noël. "Mais au final, ça a porté ses fruits, quand on voit ce qui s'est passé pour Strasbourg ou Nancy, nous, au moins, on était prêts et on ne cesse d'améliorer le process, on en parle tous les jours, et on essaye de faire en sorte qu'il y aie le plus de flux et le moins d'attente possible."

Les commerçants autorisés à ouvrir le dimanche

L'autorisation des commerces le dimanche marche plutôt bien selon Gilles Bohr, "même si ça dépend beaucoup de la météo. On pense que le dernier dimanche va être très très réussi, on le souhaite en tout cas". Le président de la Fédération des commerçants qui conclue : "Profitons pleinement de cette période festive qui démarre, parce qu'elle risque de prendre un chemin compliqué dans les semaines à venir..."