"Les gens préfèrent vendre sur Internet au lieu de faire des dons", confient les associations côte-d'oriennes

Nous sommes le 1er mars et vous l'avez sans doute constaté aujourd'hui en faisant vos courses : pas mal de prix ont augmenté. Ce qui donne une raison supplémentaire pour faire un tour au royaume des bonnes affaires, comme les friperies solidaires ou les boutiques Emmaüs. On y trouve tout et à tout petit prix : des vêtements, des meubles, des livres etc. Mais elles aussi sont victimes de l'inflation car beaucoup de donateurs choisissent aujourd'hui de vendre, plutôt que de donner. C'est le constat que dresse Nicolas Paulin, le responsable des activités économiques du site Emmaüs de Norges-la-Ville.

Toujours le même profil de donateurs

Du côte du Secours Populaire de Quetigny, les dons sont plutôt constants mais c'est toujours les mêmes personnes qui donnent, confie Anne, l'une des bénévoles : "C'est vrai que les jeunes donnent beaucoup moins. Ils ont plus le réflexe de vendre leurs vêtements et bijoux sur Vinted. Nos donateurs, ce sont principalement des personnes âgées de 50 ans et plus." Vous l'aurez compris, les associations côte-d'oriennes attendent vos dons. D'ailleurs, l'antenne du Secours Populaire de Quetigny ouvre une boutique éphémère à la Maison du Projet. Vous avez jusqu'à samedi 4 mars pour en profiter, de 10h à 18h.

La Maison du Projet à Quetigny accueille jusqu'à samedi 4 mars une boutique éphémère gérée par le Secours Populaire © Radio France - Charlotte Schuhmacher