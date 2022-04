Les gérants de kebabs de Sablé-sur-Sarthe confronté à la hausse des prix de l'huile

Le prix de l'huile de tournesol a explosé avec la guerre en Ukraine. Faire des frites devient de plus en plus couteux pour les gérants de kebabs à Sablé-sur-Sarthe, obligés d'augmenter leurs prix pour compenser.

Qu'importe ce qu'on met dans un kebab, il est presque systématiquement accompagné de frites. Cette tradition devient couteuse pour les gérants de ces restaurants spécialisés à Sablé-sur-Sarthe, avec la hausse du prix de l'huile de tournesol. L'une des conséquences de la guerre en Ukraine, ces deux pays représentant 78% des exportations mondiales de cette huile.

"Je change l'huile tous les dix jours, ça fait douze litres, plus un ou deux litres tous les jours avec l'évaporation", explique Kamel, le patron de Sablé Cannelle. "Le prix a doublé, c'est plus de trois euros le litre maintenant." Pour compenser, il a lui même augmenté ses prix de vingt centimes. "On ne peut pas faire autrement, on fait comme tout le monde", ajoute-t-il.

Le prix des sauces augmentent aussi

Même solution chez Doner Kebab, où les menus ont augmenté de cinquante centimes. "Encore aujourd'hui, j'ai reçu un message de mon fournisseur pour annoncer des augmentations d'environ un à deux euros sur pas mal de produits", précise Ozgur, le gérant. Conséquence de l'augmentation de l'huile : le prix de toutes les sauces qui en utilisent, comme la mayonnaise, augmentent également. "On a quasiment une quinzaine de sauces différentes, certains cartons à dix euros se vendent maintenant à quinze euros."

Il ne voit pas d'autre solution que répercuter ces hausses sur ses tarifs. "On ne peut pas prendre une huile de mauvaise qualité car il faudrait la changer tous les trois jours au lieu d'une semaine, ce n'est pas tenable", précise-t-il. Pas question non plus d'arrêter de vendre des frites : "j'ai peut-être un client sur cent qui me demande sans frites, et quand c'est le cas, c'est pour son deuxième sandwich."