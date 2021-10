Les gérants de la station de ski d'Ax 3 Domaines optimistes pour la saison à venir

Y aura-t-il besoin du pass sanitaire pour dévaler les pistes cet hiver ? Le 30 septembre dernier, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'Etat au tourisme a annoncé à Chambéry lors du Congrès des Domaines skiables de France que les remontées mécaniques seront bien ouvertes cet hiver, et que si la situation sanitaire continue à s'améliorer, aucun pass sanitaire ne sera exigé. Mais les professionnels du secteurs attendent une confirmation de la part de l'exécutif ce mercredi 13 octobre.

"Si vous demandez à n'importe quel professionnel entre ouvrir et mettre en place toutes ces mesures ou rester fermer le choix est vite fait. On appliquera le pass sanitaire si besoin mais on préférerait s'en passer", explique Jacques Murat, le directeur commercial de la station de ski Ax 3 Domaines. Jacques Murat estime que le contrôle du pass sanitaire serait difficilement applicable. "C'est forcément très compliqué sur une station de ski avec plusieurs portes d'entrées, avec des personnes qui repassent plusieurs fois par jour les mêmes portiques, avec des circuits de vente qui sont multiples et variés, avec de la réservation en ligne", précise Jacques Murat. Cela représenterait également un coût financier pour la station avec l'embauche de 10 salariés supplémentaires aux portiques et en caisse. Cela représenterait "une augmentation de nos charges salariales de quasiment +5% par jour", ajoute le directeur commercial. Mais la station assure qu'elle ne répercutera pas ces coûts supplémentaires éventuels sur ses clients.

Des ventes de forfaits déjà hautes

Pour le moment, les dirigeants de la station mise sur une belle saison. "On voit qu'il y a un fort engouement autour du ski cette année parce que les stations étaient fermées l'année dernière. On voit qu'il y a une certaine frustration de beaucoup de personnes qui sont impatientes de rechausser les skis ", explique Jacques Murat.

"Les chiffres que nous avons actuellement font partie des meilleurs à date", se réjouit de son côté Fabrice Esquirol, le directeur général de la Savasem. D'un point de vue financier, il assure que l'Etat a bien accompagné les sociétés de remontés mécaniques. "Soyons clair : pas une société de remontées mécaniques n'a fermée en France parce que l'Etat a vraiment joué le jeux. C'était une année blanche parce qu'elle n'a ni aggravé ni amélioré la situation des sociétés mécaniques. Tout se passe comme si on avait zappé l'année 2020", insiste Fabrice Esquirol.

Même si le pass sanitaire venait à être imposé, il se veut aussi optimiste et assure que les personnes qui viennent à la station représentent une clientèle qui consomme aussi d'autres loisirs comme le théâtre, le cinéma le restaurant et qui utilise donc déjà le pass sanitaire au quotidien. Une affirmation confirmée par Sylvie Couderc, directrice de l'office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises. Selon elle, l'été 2021 a été particulièrement bon et la saison hivernale s'annonce très prometteuse avec cependant une particularité : les réservations de toute dernière minute. Elle invite les vacanciers à réserver à l'avance et bénéficier en cas de coup dur des assurances mises en place par les professionnels du secteur.