Les gérants du bateau de croisière de Château-Gontier-sur-Mayenne cherchent un repreneur

Le bateau-restaurant Le Duc des Chauvières est installé quai d'Alsace, dans le centre-ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. Les touristes sont déjà nombreux à monter à bord pour trois heures de croisière : ils peuvent découvrir les rives de la Mayenne et déjeuner en même temps. Le gérant Dominique Mahier et sa femme Marie-Annick Mahier effectuent peut-être leur dernière saison, car ils sont à la recherche d'un repreneur pour l'année prochaine.

ⓘ Publicité

Les touristes peuvent déjeuner à bord du Duc des Chauvières, lors d'une croisière de trois heures. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Il est temps que je lève le pied"

Dominique et Marie-Annick Mahier ont une soixantaine d'années et après 19 saisons touristiques, ils commencent à fatiguer*. "En ce moment, au mois de juin, c'est du 7 jours sur 7. Si on pouvait léguer notre entreprise pour 2024, ce serait avec grand plaisir et avec regret à la fois",* explique Dominique Mahier. Si le couple ne trouve pas de repreneur l'année prochaine, ils continueront leur activité mais ce n'est pas le scénario idéal pour les deux gérants. "Ça devient de plus en plus dur pour moi à gérer : en fait, je pilote le bateau et le petit train touristique en même temps. Puis, j'ai eu quelques petites alertes, donc il faut que je fasse attention. Il est temps que je lève le pied", confie Dominique Mahier.

Entre 70 et 80% des réservations sont prises

Cette année, le bateau de croisière fonctionne très bien, on peut même dire qu'il a le vent en poupe, reconnaît Dominique Mahier. "On a vraiment récupéré la même activité de l'année 2018-2019 qui est notre saison de référence avant le Covid, détaille le gérant. Ça nous a demandé quand même trois ans avant de retrouver ce niveau de clients qu'on a aujourd'hui, mais là, on est vraiment parti sur une très, très, très bonne saison." Dominique Mahier ajoute qu'entre 70 et 80% des réservations sont prises avant même la première sortie en bateau. "On est booké jusqu'à mi-octobre."

Les touristes commencent en général par un tour en petit train touristique dans le centre-ville de Château-Gontier, puis ils montent à bord du Duc des Chauvières. Le bateau-croisière traverse trois écluses lors de la balade : l'écluse de Pendu, l'écluse de la Bavouze et l'écluse de Ménil.

Le couple a déjà quelques pistes de repreneurs, mais rien de définitif pour l'instant. Dominique Mahier a quelques arguments pour convaincre son ou ses successeurs. "On a une activité peu commune : piloter un petit train et un bateau promenade, ce n'est pas commun. Et puis naviguer sur la rivière, pour celui qui aime la nature et qui aime les gens comme moi, c'est top. Après, ce n'est pas tout rose, c'est un métier de saisonnier, il y a du pour et du contre, ça vous laisse quasiment tout l'hiver. On vit à l'envers des gens."