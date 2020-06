" Les gestes barrière et la distanciation restent un frein à la productivité dans les entreprises"

- Le monde économique est-il rassuré après le discours d'Emmanuel Macron ou y-a t-il encore trop de flou ?

Il y a à la fois la satisfaction de voir tous les enfants retourner en classe à partir du 22 juin . Mais, il y a derrière beaucoup d'interrogations qui se posent quant à la poursuite des gestes barrières et la distanciation sociale qui sont quand même un frein à la productivité dans les entreprises. Et là, les questions sont encore ouvertes.

- En quoi, la reprise de l'école était une mesure importante et attendue ?

On n'a pas l'impression mais c'est extrêmement important pour que les parents retournent au travail. Donc, nous nous réjouissons de cette mesure tout comme d'ailleurs nous nous réjouissons de la réouverture complète des bars et restaurants sur l'Ile de France.

Un colloque régional pour réfléchir à l'économie de demain

- Dans le détail, le Président Macron a parlé d'un "pacte productif" pour que la France retrouve son indépendance économique. Que faut-il entendre derrière ça ?

Un pacte productif, c'est imaginer comment nous pouvons retrouver notre souveraineté économique et comment nous pouvons mettre en musique l'ensemble du dispositif économique pour relocaliser des activités. D'ailleurs, c'est ce que nous prévoyons de faire, de réfléchir, avec la Région Centre Val de Loire lors d'un forum qui aura lieu le 1er juillet prochain.

- C'est très monde d'après de dire, " on va relocaliser", mais dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, est ce que ce n'est pas un peu utopique ?

C'est très compliqué parce que le partage de la valeur, il faut d'abord l'envisager au niveau mondial. Aujourd'hui, on a organisé la société d'une telle façon que revenir en arrière sera très compliqué. Il faut savoir prendre les bonnes mesures et savoir ce qu'on veut relocaliser et où on veut relocaliser.

- Est ce que dans la Région, il y a déjà des entreprises et des secteurs qui veulent relocaliser ?

Ah, oui.. mais c'était déjà le cas avant la crise sanitaire notamment pour des raisons d'augmentation du coût du transport ou pour des raisons de qualité. Il y avait déjà des tentatives ou des envies. On a bien vu que la crise précédente avait impacté nos territoires et notamment les villes moyennes sur le plan industriel. C'est là que se joue demain l'enjeu de la relocalisation et nous devons réfléchir collectivement à comment ré-industraliser ces territoires demain.

La relocalisation aura forcément un coût sur le produit fini

- Depuis dimanche soir, il y a une autre phrase du Président qui est largement commentée : " travailler plus et produire plus". Est que c'est une remise en cause du temps de travail ?

Du côté de la Confédération des PME, nous considérons que travailler plus, c'est possible aujourd'hui. Ce n'est pas une question de quantité de travail puisqu'on peut faire des heures supplémentaires défiscalisées. En revanche, on peut encore baisser le coût du travail supplémentaire. On pourrait imaginer un système où il y a ni impôt ni charge sur les heures supplémentaires et ça permettrait de travailler plus. Franchement, la question n'est pas tant la quantité de travail sur lequel on peut accéder mais le coût de ce travail. C'est là que nous avons des problèmes de compétitivité européenne et mondiale. Je pense qu'il va falloir aussi réfléchir au prix de rachat. Aujourd'hui, les appels d'offres sont toujours sur le moins-disant. Est ce que cette règle doit rester ? Très clairement, il faut qu'on imagine que la relocalisation aura un coût sur le produit fini et il faut qu'on soit prêt à le supporter collectivement.

- Dans son discours également, Emmanuel Macron a dit vouloir donner plus de liberté aux acteurs locaux, que " tout ne se décide pas à Paris". C'est quelque chose qui vous parle, je suppose ?

Ah oui, en tant que président du Ceser et donc de l'action régionale, ça me parle. On a vu d'ailleurs que les collectivités locales ont été présentes pendant la crise sanitaire pour pallier les déficiences de l'Etat et on pense notamment à l'affaire des masques. Mais, très clairement, ça parle aussi au vice président de la CPME, puisque nous, nous défendons un projet qui met en place un paritarisme responsable dans lequel les partenaires sociaux retrouvent le pouvoir face à l'Etat central qu veut nous imposer beaucoup de choses.