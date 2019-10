Les "gilets jaunes" appellent à une manifestation nationale ce samedi 26 octobre à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

L'appel à manifester lancé pour ce samedi 26 octobre à Saint-Étienne ressemble de près à tous ceux qu'on a connu depuis la naissance du mouvement en novembre 2018 : la manifestation n'est pas déclarée en préfecture, elle n'a pas d'organisateur officiel mais le rassemblement est prévu à 13 heures à Monthieu avant de converger à 14 heures vers la place du peuple, dans le centre-ville de Saint-Étienne.

La préfecture de la Loire indique ce jeudi soir qu'il y a aura une mobilisation policière en conséquence, pour encadrer le cortège. La grande inconnue, c'est bien sûr l'ampleur de la mobilisation : au niveau national, le mouvement s'est essoufflé. Au niveau stéphanois, depuis des mois, ils ne sont que 20 à 50 à manifester chaque samedi mais la semaine dernière, ils étaient 550 à Clermont-Ferrand, là encore pour ce qui se voulait être une manifestation nationale.

L'appel à la manifestation nationale a été lancé sur les réseaux sociaux -

Impossible, donc, de pronostiquer le nombre de manifestants. Une certitude en revanche : la préfecture recommande la plus grande prudence aux commerces et banques. Elle leur demande, si possible, de fermer au passage de la manifestation. Autre consigne pour les commerçants : rentrer chaises, tables, panneaux, poubelles, tout ce qui pourrait servir de projectiles aux manifestants.

La préfecture indique également que "pour prévenir les éventuels faits de délinquance et faciliter les interpellations par les forces de l'ordre, _le préfet a pris des arrêtés d'interdictions diverses, comme le port et l'utilisation d'armes, d'engins pyrotechniques de toute sorte et de produits inflammables._"