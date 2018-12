Les Gilets jaunes de La Mède sont plus déterminés que jamais

Malgré les mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, le grand débat national qui doit s'ouvrir et le gel de la hausse des prix des carburants, ces gilets jaunes du rond point de La Mède ne veulent rien lâcher.

La Mède, Châteauneuf-les-Martigues, France

Rien n'entame sa détermination. Nicole, 73 ans, sera mobilisée ce samedi, comme tous les jours depuis un mois : "il m'arrive de rester jusqu'à 4 heures du matin. A Noël je ferai le repas de famille et quand tout le monde voudra partir vers 1 heure du matin, je viendrai ici sur ce rond point, on lâchera pas, c'est certain".

La nuit de Noël sur le rond point

Cette détermination, ces gilets jaunes la doivent à un état d'esprit qui s'est forgé en 5 semaines de lutte sur ce rond point comme l'explique Yvon : "ce que le président a réussi, c'est réunir le peuple. On mange ensemble, parfois sous la pluie et dans le froid, mais ce petit repas ça vaut bien plus qu'un grand repas au restaurant".

Des crevettes et un millefeuilles au menu du réveillon

Des retraités épaulés par des actifs comme cette mère de 2 enfants qui les soutient : "je leur apporte du thé, du café, du soutien, quand les enfants sont chez leur père, je passe la nuit avec eux avant d'aller bosser. En tant que mère célibataire aucune des mesures annoncées ne me convient. Je suis aide à domicile et certaines personnes âgées n'auront que quelques crevettes et un millefeuilles au réveillon, c'est scandaleux, ça fait mal au coeur".

"On ne veut plus les écouter"

De son coté le gouvernement a présenté ses mesures d'urgence en faveur du pouvoir d'achat, il a promis un grand débat national, et gelé les hausse de prix des carburants. Christophe Castaner, ministre de l'intérieur, rappelle que 9 personnes ont perdu la vie au cour de mobilisations des gilets jaunes depuis le début du mouvement. Rien n'y fait : "On ne veut même plus les écouter" répondent de nombreux irréductibles qui souhaitent un 6ème samedi de mobilisation.