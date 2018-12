Les gilets jaunes de Mignaloux-Beauvoir donnent leurs denrées alimentaires à une association

Poitiers, France

Les Gilets Jaunes du rond-point de Mignaloux-Beauvoir, occupé depuis plusieurs semaines, reçoivent chaque jour des dizaines de denrées alimentaires, et du matériel pour poursuivre la construction de leur cabane. Celle-ci abrite plusieurs pièces dont une avec plusieurs étagères qui croulent sous des paquets de brioches, de riz, pâtes, boîtes de conserves... "C'est de la folie, on ne s'attendait pas à une telle cohésion avec les gens" glisse un gilet jaune.

Plutôt que d'entasser tous ces dons des automobilistes, les gilets jaunes ont décidé de les donner à une association caritative. Et ils vont même plus loin : une collecte de vêtements et couvertures est organisée cette semaine "et la semaine prochaine, si on est encore là" explique un gilet jaune. L'idée c'est donc bien d'aider les associations surtout avec le froid qui revient pour les sans abris poitevins.

Et toujours selon ce gilet jaune, cette solidarité est l'esprit même du mouvement : "Je pense que ça devrait être le but de tout gilet jaune : être sur son point d'accès à faire du social pour aider les copains, tout en faisant comprendre au gouvernement que ce qu'ils sont en train de faire, c'est nous tuer".

Par ailleurs, ils organisent également une autre collecte, cette fois uniquement parmi les gilets jaunes, pour des parents qui doivent aller voir leur fils à l’hôpital. Le jeune homme de 16 ans a récemment été diagnostiqué atteint d'une leucémie.

Les annonces du président de la République lundi soir n'y ont rien fait, les gilets jaunes n'ont pas prévu de lever le camp. Des points de collecte vont être installés tout autour du rond-point pour que les automobilistes puissent déposer leurs dons. Un dépôt est prévu chaque vendredi à l'association.