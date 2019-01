Les gilets jaunes d'Alsace manifesteront samedi à Colmar

Les gilets jaunes d'Alsace manifesteront à partir de 13h ce samedi à Colmar. Ils se sont donnés rendez-vous près du conseil départemental du Haut-Rhin, avenue d’Alsace, au niveau d’une enseigne de restauration rapide pour défiler ensuite en centre-ville. Ils annoncent « une grande marche dans Colmar menant à une action commune ».

Les gilets jaunes alsaciens sont moins nombreux depuis que les ronds-points ont été dégagés sous la menace des forces de l’ordre .

Ils reconnaissent que la mobilisation est plus difficile en raison des fêtes et du froid mais selon eux, le mouvement reste populaire au sein de la population .

Sur le rond-point du Kaligone à Kingersheim, ils étaient une quinzaine réunis vendredi matin. Pour eux,

"Les 100 euros lâchés sur le SMIC, c’est insuffisant".

Ils n'organisent plus de barrages filtrants pour ne pas embêter les automobilistes, ni risquer une amende. "Déjà on n'a pas beaucoup de sous pour vivre, si en plus on nous met des amendes ou on nous colle en prison" dit l'un deux.

Un retraité s'interroge sur cette répression policière qu’il juge à deux vitesses.

"Pour la racaille qui brûle des voitures, comme chez moi à Illzach, il est où Monsieur Castaner, on ne l'a pas entendu"

Les gilets jaunes refont le monde autour d'un café, au coin du feu. "Avec le sentiment d'avoir rencontré une famille" précise une mère de famille de trois enfants qui conclut, "on continue depuis le 17 novembre, on ne lâche rien".