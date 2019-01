Les gilets jaunes du Limousin toujours mobilisés pour l'acte IX du mouvement

Limousin, France

Un cortège de gilets jaunes devrait à nouveau se faire entendre dans les rues de Limoges ce samedi, dans le cadre de l'acte IX de la mobilisation. Le lieu exact et les détails sont tenus secrets, mais il devrait défiler dans l'après-midi et il y a fort à parier sur un passage devant la préfecture et la mairie notamment. Du côté de Brive, une mystérieuse "op grande gueule" est aussi annoncée ce samedi matin et des gilets jaunes de Haute-Vienne et de Corrèze ont également prévu de converger vers La Souterraine, en Creuse, dans l'après-midi pour une grande marche au son des tambours et sifflets.

Des Limousins très mobiles pour cette nouvelle journée d'action

Quelques Limousins vont aussi pousser jusqu’à Bourges, annoncé comme un des épicentres de la mobilisation de ce samedi au niveau national. Face au déferlement annoncé, la préfète du Cher a d'ailleurs interdit de manifester en centre ville pour contenir le cortège sur les boulevards. "Pas intéressant dans ces conditions" disent certains Limousins qui pourraient du coup se tourner vers d'autres villes comme Brantôme, en Dordogne ou carrément Toulouse ou Bordeaux. La mobilisation va aussi se prolonger dimanche, avec une opération escargot prévue entre Limoges et Saint-Junien, via la nationale 141. Elle partira en début d'après midi et devrait se terminer devant l’hôpital de Saint-Junien. Sans compter bien sûr sur les éventuelles surprises et actions décidées à la dernière minute, en s'appuyant sur les réseaux sociaux.