Les Gilets jaunes du Poitou en attendent plus du gouvernement

Un moratoire sur la hausse des taxes du carburant ne suffira pas ! Les annonces d'Edouard Philippe ne satisfont pas les Gilets jaunes du Poitou. D'ailleurs, ils avertissent : "on ne veut pas de mesurettes".

Poitiers, France

Edouard Philippe confirme un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant. Il l'a annoncé aux députés de la majorité ce mardi matin lors d'une réunion de groupe. "On doit apaiser la situation pour éviter qu'elle dégénère", a insisté le Premier ministre. Il l'a redit dans sa déclaration devant les médias vers 13h.

Dès 11h, une source parlementaire donne carrément la durée de ce moratoire à l'Agence France presse : six mois. Le premier ministre a également annoncé d'autres mesures sur le pouvoir d'achat : un moratoire sur la hausse de l'électricité , du GNL (gasoil non routier) et un report du durcissement du contrôle technique prévu en 2019.

Réactions des gilets jaunes à Poitiers-Sud

Mais à Poitiers-sud, les gilets jaunes qui tiennent le rond-point du Auchan en attendaient plus du gouvernement. Ils voulaient des mesures et tout de suite !

"On ne veut pas de mesurette !" - un gilet jaune poitevin

Dans le Poitou, les gilets jaunes restent mobilisés, même si la cabane de Chris chargée de servir du café et des viennoiseries aux manifestants a une nouvelle fois été détruite ce mardi matin à Poitiers-Sud.

Au rond-point d’Auchan Poitiers Sud, la cabane de Chris est détruite ce matin. #giletsjaunespic.twitter.com/u3SX1Ffigc — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 4, 2018

Ça coince aussi à Loudun et Châtellerault

Dans le Poitou, les gilets jaunes sont également mobilisés au rond-point de la main jaune à Châtellerault, la sortie Nord de l'A10 (n°26) est fermée dans les deux-sens.

Vous croisez également des gilets jaunes au sud de Loudun où l'on signale de gros embouteillages à l'approche du rond-point de la station Leclerc.

Pas de pénurie de carburant en vue dans le Poitou : les stations ont été livrées ce mardi matin. Il y a donc du carburant à la pompe en Vienne et Deux-Sèvres.