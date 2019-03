Les gilets jaunes du rond-point des Angles dans le Gard très mobilisés pour venir sur Avignon ce samedi

Depuis plus de quatre mois leur baraquement trône sur le coté de ce rond point où le trafic est toujours très dense. Les gilets jaunes des Angles sont plus que motivés pour s'engager dans une nouvelle manifestation dans la cité des papes.

Les Angles, France

A la veille de la manifestation nationale des gilets jaunes annoncée à Avignon, les gilets jaunes des Angles s'étonnent toujours que la Préfecture ait pris un arrête d'interdiction de manifester.

Même si le rassemblement prévu n'a pas été déclaré, ils réclament plus que jamais des avancées sociales de la part du gouvernement et comptent bien manifester samedi. Tous les jours ils se rassemblent autour de leur cabane qui a des allures de guinguette en bois avec une terrasse intérieure couverte. Ils l'ont aussi appelé " Le Fouquet's".

Mais attention les gilets jaunes des Angles précisent face aux forces de l'ordre annoncées conséquentes : "Nous sommes pacifistes même si on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde, on a rien à se reprocher , on fait rien de mal, on manifeste."

Les gilets jaunes d'Avignon annoncent de leur côté qu'ils porteront plainte s'ils sont victimes de violences. Ils ne veulent que manifester dans le calme.