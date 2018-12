Les gilets jaunes évacués, le dépôt pétrolier du Mans reprend son activité

Après dix jours de blocage par des gilets jaunes, le dépôt de la rue de la Foucaudière, reprend son activité normale pour permettre l'approvisionnement des stations-services sarthoises et des départements limitrophes. Les gendarmes ont délogé les manifestants dans la nuit de mardi à mercredi.

Le Mans, France

Place nette. Les poids-lourds peuvent reprendre leurs entrées et sorties au dépôt pétrolier du Mans, après le déblocage des lieux par les forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi. Entre 60 et 70 camions-citernes vont ainsi revenir s'approvisionner chaque jour en fioul, gazoil ou essence pour livrer ensuite les stations-services sarthoises et des départements limitrophes.

Pendant le blocage, les employés ont pu venir travailler

Des gendarmes mobiles étaient toujours sur place ce mercredi après-midi pour empêcher tout retour des gilets jaunes © Radio France - Bertrand Hochet

Pendant les dix jours de blocage, les neuf employés du site ont pu continuer à travailler. Ils ont fait du nettoyage, de la maintenance et des tâches administratives. A aucun moment le directeur n'a été contraint de les mettre au repos ou de solliciter une demande de chômage partiel. Matin et soir, les gilets jaunes ont laissé passer les salariés, "sans aucune agressivité", précise le responsable du site. Le directeur assure également que devant ce dépôt, classé Seveso, c'est à dire pouvant présenter un risque d'accident majeur, "la sécurité a toujours été assurée", malgré les barricades et les feux de palettes.

Les graffitis des gilets jaunes sont toujours visibles sur le mur situé en face du dépôt pétrolier. © Radio France - Bertrand Hochet

Les forces de l'ordre sont intervenues vers 3 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. "Il s'agissait de rétablir la liberté d'accès au dépôt de carburant, dont le blocage depuis dix jours avait des effets négatifs sur l'économie locale", justifie la préfecture de la Sarthe, dans un communiqué. Pendant cette intervention, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.