Les gilets jaunes partagés entre manifester à Paris ou dans l'Yonne

Auxerre, France

Les gilets jaunes vont bien mener l'acte 4 de leur mobilisation ce samedi. Les regards sont tournés vers Paris. La capitale risque d'être de nouveau le théâtre de dégradations et d'affrontements avec les forces de l'ordre.

La semaine dernière ils étaient une centaine d'Icaunais à monter à Paris, ce devrait être la même chose ce samedi. Sébastien habite en Puisaye. Il va manifester à Paris pour la première fois : "j'en ai parlé à ma famille, je suis chef d’entreprise, je suis papa, j'ai des enfants mais _je me suis dit, là il faut y aller_. Cela suffit d'être au milieu d'un rond-point et d'embêter le restant des français. Maintenant il faut aller à Paris. Je sais qu'il y a des blindés à Paris mais si personne n'y va on aura jamais rien et nos enfants seront encore plus de la panade. A Paris on est entendu parce qu’on est au cœur du pouvoir. A Auxerre je n'ai pas l'impression de servir à quelque chose"

Mais d'autres craignent les débordements . Delphine soutient ceux qui manifestent dans la capitale mais elle préfère se mobiliser sur un rond-point à Sens comme chaque samedi depuis le début du mouvement : " si on ne gazait pas et qu'on ne tapait pas dessus j'y serais aller. Ceux qui y ont été sont revenus avec des points de sutures, en boitant ou ayant mal à un bras. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on se montre sur Sens et montrer que nous sommes toujours là et qu'il n' y aura pas de casse."

Olivier, de Sommecaise ,lui s'était rendu à Paris le 24 novembre : "ma femme et moi pensons que c'est dangereux. _On s'est pris les lacrymos sans distinction , là c'est de pire en pire ."De pire en pire notamment à cause des casseurs : "ça a toujours été un fléau et ça discrédite le mouvement_ avec les échauffourées."

De son côté le préfet de l'Yonne appelle publiquement les manifestants à ne pas se rendre à Paris "compte tenu des risques sérieux de troubles à l'ordre public".