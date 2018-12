Les gilets jaunes pénètrent à l'intérieur de la galerie marchande Auchan au Pontet

Le Pontet, France

Ils avaient annoncé une nouvelle action. Près de 200 gilets jaunes de Vaucluse se mobilisent à nouveau à Avignon. Vers 9h, ils se sont rassemblés sur le rond-point d'Avignon Nord. Ils se sont ensuite dirigés vers la galerie marchande d'Auchan Le Pontet. Ils ont réussi à y pénétrer brièvement, avant d'être repoussés par les forces de l'ordre.

La galerie marchande a baissé le rideau pendant quelques instants. L'entrée principale a été débloquée en fin de matinée. Les gilets jaunes prévoient d'y retourner dès que possible, pour un nouveau jeu du chat et de la souris avec les policiers et CRS.

Plus d'informations à venir.