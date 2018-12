Les gilets jaunes préparent l'Acte V à Dijon

Les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine n'ont pas suffi à calmer le mouvement des gilets jaunes. Une nouvelle manifestation doit avoir lieu ce samedi à Dijon et la préfecture prévoit de renouveler son dispositif de sécurité.

Dijon, France

Ils sont des centaines sur les réseaux sociaux à répondre présent pour "l'Acte V" de la manifestation des gilets jaunes à Dijon ce samedi 15 décembre. Ils seront probablement encore plus nombreux dans la rue.

Les annonces qu'Emmanuel Macron a faites en début de semaine n'ont visiblement pas suffi à apaiser la colère des manifestants. Ils se sont donc donné rendez-vous à 13h sur la place de la République à Dijon, pour commencer à manifester à 14h. En hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg et à celles et ceux qui ont été blessées pendant les manifestations de ces dernières semaines, certains proposent d'ajouter un brassard noir au gilet jaune.

Dispositif de sécurité reconduit

De son côté, la préfecture de Côte-d'Or, qui rappelle que la manifestation de ce samedi n'a pas été officiellement déclarée, a choisi de reconduire le dispositif de sécurité samedi et dimanche à Dijon.

Un arrêté a été pris pour interdire les manifestations place de la République, rue de la Liberté et rue de la préfecture ainsi que rue de Soissons, place de la Banque et rue de Suzon. Un deuxième arrêté interdit "la détention, le transport et l'utilisation d'artifices pyrotechniques ou l'achat de produit incendiaire accélérateur de combustion."