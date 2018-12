Les "gilets jaunes" prévoient de se rassembler dans plusieurs villes de France pour le Nouvel An

Deux jours après leur "acte VII", les "gilets jaunes" prévoient de se rassembler à nouveau ce lundi soir dans plusieurs villes de France pour le réveillon du Nouvel An. Plus de 147.900 membres des forces seront mobilisés dans le pays. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit adresser ses vœux aux Français à 20 heures.

Des rassemblements à Paris, Bordeaux ou encore à Valence

À Paris, un appel à "continuer la lutte pacifiquement et de façon festive" a été lancé sur Facebook. Les manifestants sont appelés à se rassembler sur l'avenue des Champs-Elysées où un spectacle son et lumière et un feu d’artifice sont prévus. Lundi à la mi-journée, 62.000 personnes se disaient intéressées par l'événement et plus de 8.900 personnes prêts à participer. Par ailleurs, un groupe baptisé "gilets jaunes citoyens" dit avoir déclaré une manifestation au rond-point des Champs-Elysées ce lundi à 20 heures.

À Bordeaux, les "gilets jaunes" ont prévu de tirer un feu d'artifice à minuit depuis le pont d'Aquitaine, où ils veulent se retrouver dans la "bonne humeur". Plus de 11.000 personnes se sont dites intéressées par l'événement "ACTE 8 - Réveillon des gilets jaunes sur le Pont d'Aquitaine". Le rendez-vous est fixé à 18h30 et les casseurs ne sont pas les bienvenus, souligne l'organisateur. D'autres rassemblements pourraient avoir lieu en Gironde notamment à Audenge, sur le Bassin ou à Saint-Macaire ou encore à Langon.

À Nice, des "gilets jaunes" se sont donnés rendez-vous place Masséna mais aussi à leur "QG" de Saint-Isidore, un rond-point près de l'autoroute A8.

À Toulouse, un appel au rassemblement est lancé sur la place Esquirol à partir de 23 heures. Sur Facebook, l’événement "Réveillon des Gilets Jaunes Toulouse" comptait près de 120 participants et 550 personnes intéressées ce lundi à la mi-journée.

À Valence mais aussi à Tain-l'Hermitage dans la Drôme, des manifestants prévoient de réveillonner sur un rond-point à la sortie de l’autoroute A7. "On va se faire un bon repas et écouter de la musique. Et surtout on va continuer la résistance, c'est important de pas lâcher quoi qu'il en soit," a précisé Isabelle, maman de deux enfants à France Bleu Drôme Ardèche. Même chose au Pouzin (Ardèche), à Tournon (Ardèche) ou encore Pizançon (Drôme).

Des festivités et des rassemblements très surveillés

Au total,"147.935 personnels, forces de l'ordre, de sécurité civile et militaires de l'opération Sentinelle seront mobilisés sur l'ensemble du territoire", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué diffusé dimanche soir, un chiffre légèrement supérieur à 2017 avec près de 140.000 effectifs déployés.



ℹ️ #SaintSylvestre 2018 : 147 935 personnels, forces de l’ordre, de sécurité civile et militaires seront mobilisés sur l’ensemble du territoire pour garantir la #sécurité de tous, préserver la paix publique et permettre le bon déroulement de ce moment populaire et festif. pic.twitter.com/HfCvQiBCYK — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) December 30, 2018

Points de filtrages, contrôles dans les transports en commun, restriction de circulation dès 16 heures autour des Champs-Elysées et de la place de l'Etoile : pour éviter les débordements, la préfecture de police a renforcé la sécurité à Paris. 12.000 policiers seront mobilisés dans la capitale a précisé Michel Delpuech sur la chaîne LCI. 6.000 gendarmes, militaires, pompiers et secouristes, complètent le dispositif. Alcools et engins pyrotechniques sont interdits à l'intérieur du périmètre de sécurité mis en place par la préfecture de police et "des palpations de sécurité, des fouilles de bagages et de véhicules" pourront avoir lieu. Des contrôles dans les transports en commun et dans les gares sont aussi planifiés, ainsi que sur les axes routiers dans l’ensemble de la région parisienne.

La sécurité est aussi renforcée dans les grandes villes où des appels au rassemblement ont été lancés par les "gilets jaunes". La préfecture des Alpes-Maritimes a notamment annoncé des "moyens en policiers et gendarmes très importants" pour la nuit du réveillon dans le département.