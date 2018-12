Les gilets jaunes restent mobilisés en Touraine

Par Jean Lebret, France Bleu Touraine

Environ 200 gilets jaunes se sont retrouvés cet après-midi au rond point de Parçay Meslay au nord de Tours. Un cortège était parti plus tôt du parc des expositions pour une opération escargot. Un peu plus tard dans l'après-midi, ils étaient un peu plus de 200 à se retrouver à Tours..