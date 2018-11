Prix des carburants : les "gilets jaunes" signent un premier blocus spontané à la Roche-sur-Yon

La Roche-sur-Yon, France

L'appel avait été lancé sur la page Facebook Vendée contre la hausse des carburants. Le rendez-vous était fixé à 16h sur le parking de Moulin-Papon, aux portes de la Roche-sur-Yon. Environ 150 personnes se sont retrouvées en cercle, parfois avec leurs enfants.

Le début de la réunion de préparation pour la manifestation du 17 novembre © Radio France - Emmanuel Sérazin

Une jeune femme se présente à la foule : elle s'appelle "Mel", et est l'une des 4 administratrices de la page Facebook. "Je précise bien administratrice, et en aucun cas organisatrice", dit-elle d'emblée. A ses côtés, un ancien militaire explique qu'il se charge de coordonner les actions de Luçon et Fontenay-le-Comte : "ce que j'ai appris à l'armée, ça va se retourner contre le gouvernement". Le débat s'engage, les idées et les questions fusent. Pour mieux s'entendre, et sans s'être concertés, l'une et l'autre sortent un mégaphone acheté pour l'occasion. "Toi aussi, tu l'as acheté chez Gifi ?" Eclat de rire général.

Mel, l'une des 4 administratrices de la page vendéenne © Radio France - Emmanuel Sérazin

Un test grandeur nature

Les questions pratiques reviennent en boucle. Faut-il bloquer avec ou sans véhicules ? Un seul grand barrage ou plusieurs autour de la ville ? Comment éviter les casseurs ? Et assurer la sécurité des manifestants sur la route ? Un homme répond au mégaphone : "On a demandé aux agriculteurs, mais ils n'ont pas de bottes de paille à nous donner, ils en manquent à cause de la sécheresse... mais ils ont du lisier !" Nouvel éclat de rire général.

Après 40 minutes d'échanges, un participant prend le mégaphone, et lance son idée :

Est-ce que vous voulez aller voir concrètement sur le terrain, et commencer votre blocage tout de suite, pour voir ? - L'un des participants

Comme une volée de moineaux, 80 personnes montent en voiture, avec klaxon et warning. Le cortège rejoint le rond-point des Flâneries à 17h, et le blocage s'improvise.

Les gilets jaunes ont commencé par bloquer la 4 voies en provenance de Nantes © Radio France - Emmanuel Sérazin

Echange avec les automobilistes bloqués à l'entrée de la Roche-sur-Yon © Radio France - Emmanuel Sérazin

Ce blocus spontané a rapidement paralysé l'entrée principale de la ville © Radio France - Emmanuel Sérazin

En quelques minutes, la circulation est paralysée à l'entrée de la Roche-sur-Yon. Exaspérés, des automobilistes iront jusqu'à franchir les terre-pleins en herbe du centre commercial pour s'extirper du bouchon ! A 17h30, deux équipages de Police Secours arrivent sur place, impuissants face aux "77 gilets jaunes", lance un jeune homme chargé du comptage. Et le dialogue s'engage entre manifestants et policiers :

Echange entre gilets jaunes et policiers Copier

Ce blocus spontané a pris de cours les forces de l'ordre © Radio France - Emmanuel Sérazin

Mieux vaut afficher un gilet jaune sur son tableau de bord pour espérer passer plus vite © Radio France - Emmanuel Sérazin

Les leçons du test grandeur nature

Après plus d'une heure de blocage, les manifestants redescendent sur le parking du centre-commercial pour dresser le bilan de l'opération. Mel, l'administratrice de la page Facebook, reprend la parole...

Les leçons du blocus spontané Copier