Les gilets jaunes sont de retour dans l'agglomération de Caen

Les Gilets jaunes sont de retour sur les ronds-points. La hausse du prix du gazole à un niveau jamais atteint cette semaine a ravivé la flamme de ce mouvement. Hier, ils étaient une soixantaine autour du rond-point situé près du décathlon à Mondeville. Un lieu symbolique, il avait été un des hauts lieux de la colère du mouvement.

Trois ans après le début du mouvement, les manifestants confient ne pas avoir vu leur situation évoluer. Si le prix de l'essence semble avoir été l'élément déclencheur, le mal-être est bien plus profond, selon les manifestants. "Il y a un petit ras-le-bol, de toutes les augmentations qu'il y a", explique Lydie, comptable et Gilet jaune. "Que ce soit au niveau gazole, électricité, gaz et puis pas mal de chose", énumère-t-elle.

Un ras-le-bol général chez les Gilets jaunes Copier

Pour faire part de leur colère, les manifestants ont bloqué quelques minutes la circulation. "On a bloqué les camions qui voulaient emprunter le rond-point quelques minutes", explique Joël Lamy. "Nous ce que l'on voudrait dans un premier temps, c'est de bloquer l'économie, car il y a plein de choses qui ne vont pas", continue-t-il. Pour montrer leur mécontentement, ils ont également allumé quelques fumigènes et accroché des banderoles.

Le long du rond-point des pancartes aux formes de Gilets jaunes ont été dressées. © Radio France - Mélanie Cousin

"Il ne reste plus rien pour manger", Joël Lamy, retraité et Gilet jaune Copier

Les manifestants sont prêts à reprendre leur rythme de manifestation de 2018

Beaucoup se disent prêts à durcir le mouvement s'ils ne sont pas entendus. "On va continuer à lutter de la façon la plus radicale possible, car ce n'est pas supportable", lance Joël Lamy, un retraité et Gilet jaune de la première heure. Avec toutes ces augmentations, les manifestants affirment ne pas s'en sortir chaque mois. "On voudrait qu'ils fassent quelque chose, qu'ils nous comprennent. On n'est pas là pour le plaisir, mais pour les personnes qui sont en détresse", affirme Maurice, un manifestant.

Beaucoup de retraités ont fait le déplacement. "Nous on ne va plus y arriver non plus un de ces jours, nous nos retraites, c'est vraiment le minimum que l'on nous donne", déplore Serge, un retraité. "C'est le ras-le-bol de tout, on est mal compris, on n'est pas écouté tout le temps", continue-t-il. Les Gilets jaunes espèrent être entendus et bénéficier d'actions rapides pour leur pouvoir d'achat, sans quoi ils se disent prêts à recommencer leurs manifestations chaque samedi.