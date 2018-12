Les gilets jaunes toujours mobilisés sur certains ronds-points du Vaucluse à Noël

Avignon, France

A Avignon nord sur le rond-point entre péage et centre commercial, les gilets jaunes et leur abri provisoire sont toujours installés mais sans filtrer la circulation ni les entrées et sorties de l’échangeur

La gendarmerie était aussi présente ce mardi matin après que des dégradations aient été commises dans la nuit par des éléments perturbateurs venus de l’extérieur.

Mais hier mardi l'installation des gilets jaunes la plus notable depuis le 17 novembre était celle toujours du rond-point de Réalpanier entre Avignon et Le Pontet où trois cabanes bien visibles sont édifiées et où quelques chicanes de pneus et palettes délimitent le passage par endroit des véhicules. Comme sur l’échangeur d’Avignon nord l’ambiance est détendue, quelques-uns ont réveillonné sur place toujours soutenus par les coups de klaxon des automobilistes. La détermination reste en tout cas intacte dans les rangs de ces gilets jaunes qui comptent ici une majorité de retraités.

Une des trois cabanes occupée du rond-point de Réalpanier © Radio France - Jean Michel Le Ray