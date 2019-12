Les gilets jaunes vont-ils surfer sur la vague de contestation contre la réforme des retraites ?

Après la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats pensent à la suite du mouvement et au bras de fer engagé avec le gouvernement. Les Gilets Jaunes eux aussi s'impliquent dans la contestation et comptent se faire entendre. L'un des Réfractaires du 80 s'explique.

Hier, la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites a mobilisé entre 6 700 et 8 000 personnes dans les rues d'Amiens et près d'un millier à Abbeville. Dans le cortège, au milieu des enseignants, des cheminots, des personnels hospitaliers ou des salariés du privé, il y avait aussi des gilets jaunes.

Sont-ils, en quelque sorte en embuscade ? Vont-ils pouvoir surfer sur ce contexte social tendu et relancer un mouvement qui n'a pas retrouvé de souffle même avec la date anniversaire des un an à la mi-novembre ? Isaac Guedj, membre du groupe des Réfractaires du 80, invité de France Bleu Picardie ce vendredi estime que "c'est tout à fait normal de participer au mouvement".

Complémentarité avec les syndicats

Pour Isaac Guedj il y a beaucoup de "complémentarité entre gilets jaunes et syndicats. La grève générale en tant que telle c'est une envie et un mot d'ordre qui étaient réclamés par les gilets jaunes depuis plus d'un an. Sans cela on savait que cela serait difficile de parvenir à ce que l'on réclame. Nos revendications sont basées sur la justice sociale et l'égalité, c'est cohérent qu'on se batte pour les retraites".

"On pense que l'on a quelque chose à apporter à ce mouvement", poursuit Isaac Guedj. "Il y a une colère profonde, des conditions de vie qui se détériorent. Nous on est là pour apporter notre pierre. Les syndicats sont centrés sur la réforme des retraites, nous on apporte une colère plus générale".

Acte 56

Les Réfractaires du 80 appellent à un Acte 56 ce samedi à Amiens. Ils organisent une opération de tractage sur l'un des rond-points qui était une place forte du mouvement, celui de Metarom à Glisy. Rendez-vous est donné à 7 heures. Une manifestation est aussi prévue à partir de 14 heures, au départ de la maison de la culture d'Amiens. L'assemblée générale des enseignants, réunie jeudi a décidé d'y participé. La CGT appelle aussi à joindre ce cortège.