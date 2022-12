Les gîtes affichent une belle fréquentation pour les fêtes de fin d'année en Limousin

En cette deuxième semaine de congés de fin d'année, les propriétaires de gîtes et d'hébergements locatifs ne se tournent pas les pouces. Le taux de remplissage des logements saisonniers est très bon, une tendance particulièrement marquée ces jours-ci car Noël et Nouvel An tombant un dimanche, beaucoup de vacanciers ont pris leurs congés sur cette période pour pouvoir profiter des 2 fêtes.

Cheminées et poêle sont très demandés

En Haute Vienne, la fréquentation est passée de 50 % à plus de 60% entre la première et la deuxième semaine des vacances. Quant à la Corrèze, le taux d'occupation a grimpé de 76% à 82 %. Avec une tendance plus marquée sur deux types d'hébergements : les gîtes de grande capacité, qui permettent aux familles de se regrouper, et les hébergements proposant une cheminée ou un poêle à bois. Comme le précise Marie Dumaitre, directrice des gites de la Haute Vienne : "c'est pour le côté agréable, mais cette année, il y a aussi le fait d'avoir un chauffage d'appoint à un coût plus raisonnable, ça compte beaucoup".

Une clientèle touristique de proximité

Et pour limiter les frais, certains viennent aussi de moins loin. Pour la première fois en Haute-Vienne, les clients de Nouvelle-Aquitaine ont détrôné ceux de la région parisienne. La tendance se confirme aussi en Corrèze, où Eric Boudka, directeur adjoint des Gîtes de France, constate : "on assiste à un retrait de la part du bassin parisien, mais les clientèles en provenance de la Nouvelle-Aquitaine, du bassin toulousain et de la région de Lyon ont fortement augmenté, puis ensuite vient l'arc Atlantique".

Ce boom de la clientèle de proximité, entamé après les confinements de 2020, continue à s'accentuer d'année en année.