Les Gîtes de France de la Corrèze lancent l'opération "gîtes solidaires"

Les Gîtes de France de la Corrèze signent ce vendredi une convention de partenariat avec le Secours Populaire. Il s'agit d'offrir à des familles ne partant jamais en vacances une semaine dans un gîte mis à disposition gratuitement par son propriétaire. Dix propriétaires corréziens ont déjà accepté.

C'est une idée initiée par les Gîtes de France de la Saône-et-Loire en 2013 et qui a fait son chemin depuis. Une convention nationale a été signée l'an dernier avec le Secours Populaire. La Corrèze est le premier département du Limousin a décliné l'opération. Cela ne commence certes qu'avec peu de propriétaires, mais cela fait déjà pas mal de semaines de vacances à offrir pour Philippe Bordes, le directeur des gîtes en Corrèze. 30 exactement pour cette première année. Mais il faut dire qu'il n'était pas question de louer des gîtes à des périodes hors vacances ou lorsque les conditions météo notamment ne sont pas bonnes. "Il n'est pas question de proposer des vacances au rabais" précise le directeur.

Des locataires comme les autres

Et c'est bien ce qui anime André Estrade. Il a accepté tout de suite d'entrer dans le dispositif. Il mettra à disposition du Secours Populaire ses deux gîtes de Naves, un petit pour un couple avec un enfant et un grand avec six couchages. "Je leur proposerai exactement la même chose que ce que je propose à mes autres locataires" souligne-t-il. Ces familles auront ainsi accès à son potager, au jardin; il leur fera découvrir les mêmes lieux que ceux qu'il fait découvrir d'habitude. "Je n'ai pas l'impression de faire un grand geste" dit-il humblement.

Les demandes affluent déjà

C'est le Secours Populaire qui s'occupera de sélectionner les familles pouvant entrer dans le dispositif. S'il fallait rassurer des propriétaires, la présidente de l'association en Corrèze Ayzé Tari précise que les familles seront encadrées durant le séjour. Et que :"on les connaît bien nos familles". Et il y a déjà beaucoup de demandes ajoute la présidente. Le dispositif s'adresse aux bénéficiaires de l'association en Corrèze, elle aide environ 1300 familles dans le département, mais aussi à des familles venant d'autres départements. Et c'est dès les vacances de Pâques que les premières familles viendront ainsi passer une belle semaine en Corrèze.