Les gîtes de France en congrès national à Biarritz

Biarritz, France

La France compte 70 000 gîtes appartenant à ce label. Le réseau ne cesse de s'agrandir avec en moyenne 80 créations de gîtes chaque année.

Dans les Pyrénées Atlantiques, on dénombre 1252 hébergements dont 60% se situent au Pays Basque (40% en Béarn). Des gîtes à peine concurrencés par la plateforme Airbnb. "Ce n'est pas la même clientèle" insiste Sylvie Pellegrin. La présidente nationale des gîtes de France rappelle que les deux structures n'ont rien à voir. D'un coté, une plateforme commerciale (Airbnb) et de l'autre une marque de qualité "qui répond à 111 critères".

Les gîtes et Airbnb : tout les sépare

Sylvie Pellegrin (présidente nationale des gîtes de France) et Marie-Jo Nousty présidente départementale © Radio France - Jacques Pons

La principale différence entre les deux c'est la présence des propriétaires non loin des gîtes pour un conseil, l'entretien des lieux. Dans un hébergement Airbnb tout s'effectue par l'intermédiaire d'internet. Selon Marie-Jo Nousty "au départ, on n'a pas forcement les même objectifs". Selon la présidente des gîtes de France des Pyrénées Atlantiques "Airbnb c'est peu de clients pour une grosse offre. Nous, c'est l'inverse".

Le taux de remplissage d'un gîte de France n'a rien à voir avec le réseau américain. Précision de Sylvie Pellegrin, "le taux moyen de remplissage national est de 18 semaines par an" "au Pays Basque il est de 22 semaines". Le remplissage est largement supérieur sur la côte basque : de 35 à 40 semaines par an.

111 critères à remplir pour devenir un gîte de France

On ne devient pas gîtes de France n'importe comment. Il faut remplir une somme de critères techniques (surfaces des habitats proposés, signes de confort, wifi etc...) et humains (accompagnement des clients, conseils de ballades etc...). Au total, 111 critères que les 42 000 propriétaires français doivent respecter. Des contrôles de qualité sont opérés dans chaque gîte tous les cinq ans.

Le réseau est en pleine transformation. Depuis l'an dernier les Gîtes de France disposent d'un nouveau logo et un site internet rénové. Un projet d'application pour smartphone est envisagé pour les années à venir. Pour s'ouvrir à l'international la marque "Gîtes de France" vient de signer un accord de coopération avec la plateforme mondiale de voyages Expedia Group.

Lancement d'un fond d'aide : gîtes de France initiatives

L'autre nouveauté de l'année 2019 est le lancement de Gîtes de France initiatives. Il s'agit d'un fond de dotation qui permettra de soutenir et développer des activités ayant un rapport avec l'environnement, la santé, la protection des territoires, l'écologie et la conservation du patrimoine.