Les Gîtes de France en Limousin seront vides durant ces vacances de Pâques

Philippe Bordes, le directeur des Gîtes de France de la Corrèze, n'avait jamais auparavant connu une telle affluence téléphonique. "On jongle entre 75 et 200 appels par jours". Beaucoup de gens viennent à la pêche aux informations mais surtout une grande majorité annulent leur séjour. Pour le mois d'avril Philippe Bordes a ainsi déjà comptabilisé deux tiers d'annulations. "Et j'ai déjà des demandes d'annulations pour juillet, pour août et pour septembre" ajoute celui-ci.

Moins de manifestations, moins de mariages

Idem en Haute-Vienne pour ce mois d'avril et déjà un sérieux coup d'arrêt pour les mois de mai et juin. Car même si le confinement est levé d'ici là, les annulations ont déjà été faites. Notamment en raison de l'annulation ou du report de nombreuses manifestations qui assurent toujours un fort taux de remplissage des gîtes. Telle la course des "Gendarmes et des Voleurs de Temps" à la Pentecôte à Ambazac . "Il y a aussi les mariages, beaucoup sont reportés" explique Marie Dumaitre, la directrice des Gîtes de France en Haute-Vienne.

25% du chiffre d'affaires annuel

Un manque à gagner énorme pour les propriétaires. Le mois d'avril en particulier est toujours un très bon mois pour eux. Jean-Marie Roche a deux gîtes à Ussel. Ils seront vides durant tout le mois d'avril et également en mai. "Ça peut représenter 20 à 25 % du chiffre d'affaires annuel" indique-t-il. Heureusement les propriétaires n'auront pas à rembourser systématiquement leurs clients qui avaient versé des arrhes, ce qui aurait été comme une double peine pour eux. Le gouvernement autorise les hébergeurs à proposer des avoirs utilisables 18 mois. Mais Philippe Borde assure que les clients qui préféreront être remboursés totalement le seront.