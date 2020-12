Les gîtes de la Vienne tirent un bilan morose de l'année 2020

Les gîtes de France de Vienne ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Les deux confinements mettent à mal certaines structures. Cette année, la baisse du nombre de réservations sera de l'ordre de moins 17%.

Selon Michel Dubreuil, le président des gîtes de France dans la Vienne, ce sont les gros gîtes, dits "gîtes de groupes", qui ont le plus soufferts de cette crise. L'annulation en cascade des mariages et des réunions de familles ont fait beaucoup de mal à ses entreprises.

75% de chiffre d'affaire en moins au domaine de la Fuie

C'est le cas de celui de Laurent Chauzamy. Il gère, avec sa compagne, le domaine de la Fuie à Saint-Martin-la-Pallu, gîte à 20km du Futuroscope. Il peut accueillir 60 à 70 personnes en même temps dans ses gîtes mais cette année il enregistre une baisse de son chiffre d'affaire de 75%.

Laurent Chauzamy, gérant du domaine de la Fuie à Saint-Martin-la-Pallu © Radio France - Manon Derdevet

"L'été on a fait 75% de notre chiffre d'affaire mais en ce moment c'est zéro", déplore ce chef d'entreprise. Son activité dépend de celle du Futuroscope, or le parc d'attraction est resté fermé près de 5 mois cette année en raison de la crise sanitaire. "Nous avons également une clientèle d'ouvrier mais qui est également moindre en ce moment donc on a très très peu de clients", soupire-t-il.

Peu de clients pour fêter Noël dans les gîtes de la Vienne

Les responsables de gîtes du département constatent que cette baisse se confirme aussi pendant ces vacances de Noel. Peu de clients pour réveillonner dans les gites du département cette année. Actuellement, 60% des nuitées en gîtes pour les fêtes de Noël sont réservées.

La baisse est significative et les désistement ont eu lieu au dernier moment, début décembre selon Michel Dubreuil. "Les gens étaient navrés mais ils leur semblait plus raisonnable de ne pas faire les grands rassemblements familiaux qui étaient prévus. On voit bien que l'on est plutôt dans une logique de rester raisonnable et attendre des jours meilleurs pour profiter", constate-t-il.