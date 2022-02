Les Gîtes des Pyrénées-Orientales en pleine forme

On compte plus de 700 gîtes dans les Pyrénées-Orientales / Illustration

Qui a dit que les gîtes étaient démodés ? Malgré la concurrence des plateformes en ligne, les gîtes de France des Pyrénées-Orientales ont connu une année 2021 exceptionnelle. "Nous avons enregistré 10 % de réservations de plus qu'en 2019 qui était déjà une très bonne année. Clairement, les gens ont besoin d'évasion", se réjouit Bernard Foltran, le directeur des Gîtes de France 66, invité ce vendredi sur France Bleu Roussillon.

Et l'année 2022 semble aussi démarrer très fort. "En montagne, tout est plein pour ces vacances scolaires de février". Autre motif de satisfaction pour Bernard Foltran : la hausse du nombre de gîtes dans le département. "Nous comptons, depuis un an, 70 nouveaux gîtes dans les Pyrénées-Orientales. Notre secret, c'est cette proximité avec le propriétaire et de pouvoir aussi rassurer nos vacanciers à travers notre label. Chaque annonce est vérifiée. Des contrôles ont lieu tous les cinq ans." En tout, on compte plus de 700 adresses labellisées Gîtes de France dans les Pyrénées-Orientales.