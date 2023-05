Les gîtes touristiques du Puy-de-Dôme font le plein au mois de mai

"On note une augmentation de 20% des réservations pour ce printemps par rapport à 2022", souligne Yvon Bec, le président des gîtes de France dans le département du Puy-de-Dôme. Les longs week-ends de mai, les températures clémentes et les grands espaces attirent la clientèle étrangère mais surtout française.

"C'est parfois la course !"

Estelle Bayard a ouvert son gîte à Cournon-d'Auvergne après la pandémie. Il s'appelle La belle époque. Ce printemps, ses journées sont bien remplies. "C'est parfois la course", nous confie-t-elle entre une machine de draps à étendre et des arrivées prévues pour le soir même. Depuis un mois et demi, les réservations s'enchaînent. "*On a des Allemands, des Belges, des Hollandais mais aussi beaucoup de familles française*s", insiste-t-elle. Un taux de réservation élevé qu'elle explique par l'envie des Français de découvrir des coins de France qu'ils n'ont pas encore explorés.

Des propos confirmés par Yvon Bec : "La tendance depuis le covid est aux destinations natures, éloignées des cités balnéaires où il y a trop de monde. Avec ses grands espaces, le Puy-de-Dôme correspond à cette demande". Les propriétaires de gîtes ont aussi fait des efforts pour proposer, non plus des réservations à la semaine, mais aussi des séjours plus courts d'une ou deux nuitées. "Il faut aussi dire que les gens sont victimes de l'inflation et réservent aujourd'hui dans des périodes moins chères qu'en août", détaille le président des gîtes de France dans le département.

Et les prévisions pour la saison estivale laissent rêveurs ces professionnels du tourisme : déjà une augmentation de 20% de taux de réservation en moyenne pour la période de juin à août par rapport à 2022.