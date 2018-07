Saint-Malo, France

Il y a 25 ans, Gérard Sanchez créait sa marque de glaces artisanales. Ses sorbets et crèmes ont eu un succès grandissant. Les glaces Sanchez sont devenues une institution locale. Elles ont changé de main à plusieurs reprises. Voilà deux ans, elles ont été rachetées par Sylvie Bondil. Depuis, l’atelier s’est installé, en février, dans de nouveaux locaux, ZAC des Mottais. L’dée pour la PDG était d’avoir plus de place et notamment de stockage. « On a une centaine de parfums et on a aussi différents conditionnements, c’est à dire qu’un parfum peut se retrouver en petit pot de 140 ml comme en bac de 5 litres. On a trois cents références. », précise la gérante.

200 000 litres de glace sont fabriqués par an. L’ambition est d’augmenter cette production de 20% l’année prochaine. Pour développer le portefeuille de clients, Sylvie Bondil a lancé une nouvelle marque Ty Skorn, en plus de celles des glaces Sanchez et Moustache. « Nous proposons des recettes spécifiques et en format adapté à la grande distribution